Владельцем "Ниццы" стал самый богатый человек Великобритании

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и его компания Ineos завершил сделку по покупке французского клуба.

фото: официальный сайт "Ниццы"





В 2018 году Рэктлифф стал самым богатым человеком Великобритании, сумма его капитала оценивается в 21 миллиардов фунтов стерлингов. Как сообщает L'Equipe , 66-летнему бизнесмену пришлось отдать за "Ниццу" 100 миллионов евро. Эта сделка стала крупнейшей в истории французской Лиги 1.В 2018 году Рэктлифф стал самым богатым человеком Великобритании, сумма его капитала оценивается в 21 миллиардов фунтов стерлингов.