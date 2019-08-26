Как сообщает L'Equipe, 66-летнему бизнесмену пришлось отдать за "Ниццу" 100 миллионов евро. Эта сделка стала крупнейшей в истории французской Лиги 1.
В 2018 году Рэктлифф стал самым богатым человеком Великобритании, сумма его капитала оценивается в 21 миллиардов фунтов стерлингов.
Владельцем "Ниццы" стал самый богатый человек Великобритании
Британский миллиардер Джим Рэтклифф и его компания Ineos завершил сделку по покупке французского клуба.
фото: официальный сайт "Ниццы"
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