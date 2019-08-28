"Наша цель — быть в Лиге чемпионов в течение 3-5 лет. Мы хотим конкурировать с "ПСЖ", "Лионом" и другими клубами во Франции. Наша цель — бороться за место в топ-4 в Лиге 1", — говорится в заявлении клуба.
В минувшем сезоне "Ницца" заняла 7-е место в Лиге 1.
"Ницца" поставила цель попасть в Лигу чемпионов после приобретения британским миллиардером
Французский клуб рассказал о стратегии после покупки самым богатым человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом.
фото: официальный сайт "Ниццы"
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