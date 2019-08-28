Матч "Ницца" – "Марсель" дважды прерывался из-за гомофобных баннеров и кричалок

В третьем туре чемпионата Франции "Ницца" на своём поле принимала марсельский "Олимпик"

фото: Sports Illustrated

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен дважды останавливал матч. Сначала это произошло на 25-й минуте поединка, а затем - ближе к концу к второго тайма. Болельщики "Ниццы" вывешивали баннеры, которые судьи посчитали гомофобным. К примеру, на одном из них обыгрывалось слово "gay", созвучное с французским "gai", имеющим значение "весёлый, радостный".



Тем не менее, матч был доигран. "Ницца" уступила в дерби Лазурного берега "Марселю" со счётом 1:2.