"Мбаппе есть Мбаппе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Мбаппе с его качествами всегда был в команде, как и другие игроки, которые сейчас травмированы. Он играл весь сезон за клуб и сборную, и у него был короткий отпуск. Травма — это всегда плохо, но ему стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки", — цитирует Дешама L’Equipe.
Мбаппе получил травму в матче третьего тура Лиги 1 с "Тулузой" (4:0).
Дидье Дешам: Мбаппе стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, который пропустит около месяца.
Фото: getty images
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