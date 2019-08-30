Воспитанник "Локомотива" Кирилл Климов продолжит карьеру в "Монако"

Российский нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Монегаски согласовали условия трансфера с предыдущим клубом 18-летнего футболиста — бельгийским "Серкль Брюгге".

Фото: Cercle Brugge KSV

Контракт между "Монако" и Климовым подписан до лета 2021 года, сообщается в твиттере бельгийцев. Отметим, что контрольный пакет акций клуба принадлежит владельцам французского клуба Дмитрию Рыболовлеву и Альберу II, поэтому между клубами нередко происходит обмен игроками.Климов в минувшем сезоне выступал за молодежный состав "Локомотива". В молодежном первенстве РПЛ он провел 4 игры и забил 1 мяч. В Юношеской лиге УЕФА форвард сыграл 3 матча. В конце января этого года россиянин перебрался в Бельгию.