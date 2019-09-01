Представители парижского клуба встретились с лидерами фанатских группировок и попросили не оскорблять бразильского футболиста во время матчей команды. Один из руководителей фанатов заявил, что они проявят безразличие к Неймару, сосредоточив внимание на поддержке "ПСЖ".
Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
"Чемпионат"
Руководители "ПСЖ" обратились с просьбой к фанатам не оскорблять Неймара
Французский клуб "Пари-Сен Жермен" проводит работу по улучшению репутации форварда команды Неймара, перевод которого в "Барселону" сорвался в последние дни летнего трансферного окна.
Фото: Aurelien Meunier - PSG / Contributor / PSG / Gettyimages.ru
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