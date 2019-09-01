Руководители "ПСЖ" обратились с просьбой к фанатам не оскорблять Неймара

Французский клуб "Пари-Сен Жермен" проводит работу по улучшению репутации форварда команды Неймара, перевод которого в "Барселону" сорвался в последние дни летнего трансферного окна.

Фото: Aurelien Meunier - PSG / Contributor / PSG / Gettyimages.ru

Представители парижского клуба встретились с лидерами фанатских группировок и попросили не оскорблять бразильского футболиста во время матчей команды. Один из руководителей фанатов заявил, что они проявят безразличие к Неймару, сосредоточив внимание на поддержке "ПСЖ".Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.