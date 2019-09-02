Арсен Венгер: "ПСЖ" лучше убедить Неймара, насколько он важен, чтобы не было шанса на уход
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал несостоявшийся переход нападающего "ПСЖ" Неймара в "Барселону".
Фото: Getty Images
"Я рад, что Неймар остался в "ПСЖ", потому что он один из самых лучших игроков мира. "ПСЖ" лучше убедить Неймара, насколько он важен, чтобы не было шанса на уход. Даже если у клуба много денег, после ухода одного футболиста такого уровня, вслед покинуть "ПСЖ" могут и другие", - приводит слова Венгера Goal.com.
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