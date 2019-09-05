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"Ювентус" предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу

"Ювентус" этим летом пытался подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге.

За бразильца бьянконери предлагали 100 млн евро и своего нападающего Пауло Дибалу, однако парижане отвергли этот вариант.

Дибала летом был связан с переходами в "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", но трансфер так и не состоялся.

Что касается Неймара, то он хотел покинуть "ПСЖ", но в итоге никуда не ушел, поэтому минимум до января останется во Франции.

Sport24.ru


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Теги: Ювентус Неймар ПСЖ Дибала Лига 1 Серия А
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