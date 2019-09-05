"Ювентус" этим летом пытался подписать нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге.
За бразильца бьянконери предлагали 100 млн евро и своего нападающего Пауло Дибалу, однако парижане отвергли этот вариант.
Дибала летом был связан с переходами в "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", но трансфер так и не состоялся.
Что касается Неймара, то он хотел покинуть "ПСЖ", но в итоге никуда не ушел, поэтому минимум до января останется во Франции.
Sport24.ru
"Ювентус" предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
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