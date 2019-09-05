"Приезжает ко мне девушка. Я решил: покажу Марсель, не дома же сидеть. Катаемся мы, всё красиво – замок Иф, набережная, старый порт. Там есть смотровая площадка наверху – видно весь город. Приезжаем туда часиков в 11, сидим, смотрим. Раз – стук в стекло: тук-тук-тук. Думаю, показалось – не смотрю. Ещё раз стук. Поворачиваюсь, а там ствол стоит.
Я такой: "О, понятно". Сразу открыли окно, ключи отдали, вышли, трясёмся – мало ли. А там такие чуваки в капюшонах. Смотрю, они не уходят, шепчутся. Потом такие: "Сычёв, футболер? Можно фото?" Один снимает капюшон, засовывает ствол, подходит — фоткаемся. Отдают ключи и говорят: "Слышь, ты, это, сюда больше не приезжай". Я говорю: "А чего?" – "Вдруг не наша смена будет". Я: "Понял, вопросов больше нет". Сели и уехали с трясущимися руками", – рассказал Сычёв на YouTube-канале Дениса Казанского.
Дмитрий Сычёв рассказал, как его попытались ограбить во Франции, когда он выступал за "Марсель"
Бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, как его попытались ограбить во Франции, когда он выступал за "Марсель".
Фото: Благотворительный фонд «Подсолнух»
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