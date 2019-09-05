Дмитрий Сычёв рассказал, как его попытались ограбить во Франции, когда он выступал за "Марсель"

Бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, как его попытались ограбить во Франции, когда он выступал за "Марсель".

Фото: Благотворительный фонд «Подсолнух»