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Президент Федерации футбола Франции: все стадионы внезапно стали гомофобными

Президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре поделился мнением, что матчи Лиги 1 останавливают из-за проявлений гомофобии.

"Думаю, мы останавливаем слишком много матчей. Это хорошо для некоторых министров, но я обеспокоен. Футбол не может быть заложником вульгарных разговоров. Дело не только в футболе, а в обществе в целом, которое должно думать об этом в школе или в компаниях — везде.

Создается впечатление, что все стадионы внезапно стали гомофобными. Я категорически оспариваю подобное. Считаю, что матчи не заслуживали остановок. Мы должны идти на такие меры, если будет постоянное гомофобное проявление, целым стадионом. Но если среди 30 тыс. человек есть 2 тыс. дураков, я не хочу, чтобы 28 тыс. были наказаны", - цитирует Ле Гре L'Equipe.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Лига 1
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