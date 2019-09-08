Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в "Монако", сообщается на официальном сайте монегасков.43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды "Монако" Давида Бешкура. Клуб выступает в четвертом по силе дивизионе страны, где после 5 туров занимает предпоследнее место.Жюли сыграл за "Монако" 264 матчей, в которых забил 67 голов и сделал 11 результативных передач.В клубе надеются, что Жюли передаст игрокам свой богатый опыт.