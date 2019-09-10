Глава Федерации футбола Франции выступил против остановки матчей из-за гомофобных кричалок

Интервью президента футбольной Федерации Франции Ноэль Ле Грэ радиостанции France Info взбудоражило местную общественность. В интервью Ле Грэ заявил, что не поддерживает решения арбитров прерывать матчи чемпионата Франции из-за гомофобных кричалок и баннеров прерван из-за гомофобного баннера."Слова о том, что футбол гомофобен, что он может быть единственным символом гомофобии во Франции, это преувеличение. Я не согласен.Мы позаботимся о том, чтобы на стадионах больше не было баннеров, но это другое. Но никаких остановок игр.Я не заинтересован в остановке матчей из-за гомофобных кричалок. Это ошибка. Я бы останавливал матчи из-за расистских кричалок, это да. Остановил бы из-за драк, каких-либо инцидентов, если существует опасность для присутствующих на стадионе".Слова Ле Грэ не понравились лидерам антидискриминационных групп, которые призвали президента Федерации футбола Франции уйти в отставку."Он должен уйти. Как минимум, он должен взять свои слова обратно", — заявил Жюльен Понте, пресс-атташе организации The Rouge Direct group, борющейся с гомофобией в спорте.Французская антирасистская организация SOS Racisme также выступила с заявлением."Слова Ле Грэ подрывают усилия, прилагаемые в борьбе против всех форм дискриминации — будь то расизм, гомофобия или сексизм. Ноэлю Ле Грэ пора уйти в отставку".