На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, заведено дело

Полиция Сан-Паулу предъявила обвинения бразильской модели Наджиле Триндаде, утверждавшей, что нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара изнасиловал ее.Как сообщает AP, Триндаде предъявлены обвинения в мошенничестве, клевете и вымогательстве. При этом бывший партнер девушки Эстивенс Алвес обвиняется в разглашении эротического контента, который затем был опубликован в интернете.Напомним, Триндаде обратилась в полицию Сан-Паулу, чтобы обвинить Неймара в изнасиловании. По словам Наджилы, изнасилование произошло в одном из парижских отелей 15 мая. Неймар отверг обвинения, заявив, что переспали они по обоюдному согласию.За неимением доказательств против Неймара полиция Сан-Паулу в итоге завершила расследование и сняла все обвинения с 27-летнего футболиста. Официально дело закрыли в начале сентября.