Бывший футболист-гей раскритиковал Французскую федерацию за позицию по поводу гомофобии на матчах

Бывший нападающий сборной Франции Оливье Руйе с негодованием прокомментировал заявление президента Федерации футбола страны Ноэля Ле Грэ.Ранее руководитель сказал, что поддерживает остановку матчей в случае проявлений расизма, но отметил, что не считает нужным прекращать игру при гомофобных выкриках с трибун.63-летний Руйе признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации после завершения карьеры."Это позор! Он ничего не понял. Стыдно говорить такое. Я действительно зол. Это президент Федерации, который позволяет себе говорить такие глупости. Когда я слышу это, то понимаю, что происходит и почему мы не можем устранить проблему.Отделять гомофобные и расистские выкрики — позорно, возмутительно, ужасно! Во всяком случае, он всегда отрицал проблему и никогда ничего не делал. Никто никогда не говорил, что в футболе присутствует гомофобия. Он не понимал проблему, это трагично. Просто существует определенная категория зрителей-гомофобов", — цитирует Руйе France Football.