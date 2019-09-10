«Я ожидал этого вопроса. У меня нет привычки комментировать заявления моего президента. Я его хорошо знаю. Могу заверить вас, что он тот, кто всегда боролся с любой дискриминацией в спорте. Вся французская федерация идет в этом направлении.
Вы знаете мою позицию. Мы все хотим, чтобы не было проблем. Власти находят лучшие решения для футбола, являющимся самым популярным видом спорта в мире, который обладает такой способностью как объединять людей», — сказал Дешам.
«Спорт24»
Дешам поддержал главу французской федерации футбола, выступившего против остановки игр из-за гомофобии
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Андоррой (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 поддержал главу французской Федерации Ноэля Ле Грэ, выступившего против решения арбитров прерывать матчи чемпионата Франции из-за гомофобных кричалок и баннеров.
Фото: © Gettyimages
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