Леонарду Жардим: у "Марселя" не очень большой выбор игроков, но они показали свою эффективность

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 5-го тура французской Лиги 1 с "Марселем"."Мы хорошо поработали во время перерыва на матчи сборных. Игроки были очень сконцентрированы. Футболисты вернулись из сборных в четверг, и мы начали готовиться к матчу. Нам нужно набирать очки.Это важный матч, у "Марселя" та же команда, что в прошлом году, с небольшими изменениями. Мы уважаем наших соперников, но сделаем все, чтобы добиться победы.Это команда с большим опытом и игроками, привыкшими побеждать. У них не очень большой выбор игроков, но они показали свою эффективность, особенно в двух последних матчах", — сказал Жардим.