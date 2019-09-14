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Фанаты "ПСЖ" - о Неймаре: путь искупления будет очень долгим

Группа фанатов "ПСЖ" под названием Collectif Ultra Paris выступила с заявлением в связи с возвращением на поле нападающего парижан Неймара.

"В футбольном плане Неймар является одним из величайших игроков своего поколения, но это далеко не самое важное для нас сегодня. Мы упрекаем его в том, что он неоднократно проявлял неуважение к нашему клубу и даже унижал его временами. Он выбрал катастрофическую коммуникационную стратегию, чтобы заставить продать его в "Барселону", одного из наших главных европейских соперников, оставив свое окружение говорить за него… Кроме тех случаев, когда речь заходила о его лучших воспоминаниях! В то время, когда он не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях, он скоро вернется на поле нашего "Парк де Пренс", и мы оправданно более чем скептически относимся к тому, что он проведет еще сезон в нашей футболке.

Вираж "ПСЖ", на котором находятся самые преданные болельщики клуба, обязан показать ему, что все его действия не могут остаться без последствий. Поэтому мы приглашаем всех парижских болельщиков, которые в тот или иной момент почувствовали себя оскорбленными, показать ему, что он больше не имеет права совершать ошибки и путь искупления будет долгим… Очень долгим. Не может быть и речи, что мы будем наказывать команду из-за одного игрока", — говорится в заявлении, текст которого опубликовало интернет-издание Goal.

Sport24.ru


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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