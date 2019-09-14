Томас Тухель - о ненависти к Неймару: я не хочу судить фанатов. Они любят наш клуб

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о реакции болельщиков на первое в этом сезоне появление на поле нападающего Неймара. Фанаты освистали бразильца перед матчем со "Страсбуром"."Если честно, я не знал, чего ожидать. Я не хочу судить о том, переборщили ли фанаты, поступили ли они слишком резко. Это ведь наши болельщики, им тоже было нелегко во время трансферного окна, учитывая ситуацию с Неймаром. Наши фанаты любит клуб, вот почему воспринимают это так болезненно. В жизни нам приходится принимать подобную реакцию людей, когда речь заходит о срочных ситуациях. Я не уверен, закончится ли все на этом или продолжится. Мы должны адаптироваться", - цитирует Тухеля BeIN Sports.