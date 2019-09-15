"Марсель" в гостях обыграл "Монако"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Марселю" со счетом 3:4.



Чемпионат Франции



5 тур



Голы: Бен-Йеддер, 17 (пен), 26, Бальде, 75 - Бенедетто, 39, Жермен, 42, Пайет, 61, Бенедетто, 67.



"Монако": Лекомт, Марипан, Глик, Агиляр, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Силва, 69), Мартинш, Головин (Бальде, 69), Бен-Йеддер (Огюстен, 55), Слимани.



"Марсель": Манданда, Гонсалес, Камара, Сарр, Амави, Строотман, Лопес, Сансон (Ронжье, 79), Пайет, Жермен (Радоньич, 90+1), Бенедетто (Чалета-Цар, 90+3).



Предупреждения: Камара, 16, Балло-Туре, 36, Агиляр, 44, Гонсалес, 62, Бальде, 90+1, Бенедетто, 90+1.