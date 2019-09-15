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"Марсель" в гостях обыграл "Монако"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Марселю" со счетом 3:4.

Чемпионат Франции

5 тур

Голы: Бен-Йеддер, 17 (пен), 26, Бальде, 75 - Бенедетто, 39, Жермен, 42, Пайет, 61, Бенедетто, 67.

"Монако": Лекомт, Марипан, Глик, Агиляр, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Силва, 69), Мартинш, Головин (Бальде, 69), Бен-Йеддер (Огюстен, 55), Слимани.

"Марсель": Манданда, Гонсалес, Камара, Сарр, Амави, Строотман, Лопес, Сансон (Ронжье, 79), Пайет, Жермен (Радоньич, 90+1), Бенедетто (Чалета-Цар, 90+3).

Предупреждения: Камара, 16, Балло-Туре, 36, Агиляр, 44, Гонсалес, 62, Бальде, 90+1, Бенедетто, 90+1.


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Теги: Марсель Монако Лига 1
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