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Александр Головин: Франция начинается через дорогу, но игрокам "Монако" нельзя там жить

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своей адаптации и о некоторых клубных правилах. 23-летний россиянин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро.
Фото: Panoramic / Global Look Press
"Не на все 100, но на 95% я освоился. Не в идеале знаю язык, наверное, только это. Языка хватает для жизни, но хочется, чтобы было в совершенстве. У меня учитель по английскому и французскому, я занимаюсь, бывает, по два раза в неделю. Получается, два раза английский, один раз французский, а на следующий день наоборот — два раза французский, один английский. Улиц по названию всех не знаю, но с закрытыми глазами знаю, как дойти до своего дома, стадиона или до базы.

Я живу в Монако, за его пределами нельзя жить, если ты играешь в этом клубе. У нас Желсон по незнанию уехал жить во Францию, начал снимать квартиру, а Франция начинается через дорогу, но нам этого делать нельзя. Не знаю с чем это связано, возможно, с налогами.

На яхте я был один раз, и то снимался в форме клуба. В рестораны хожу, наверное, один, два раза максимум в неделю. У нас сейчас двухразовые тренировки, потому что игры раз в неделю, нет времени и сил. Кушаю на базе, дома, даже не гуляю", — сказал Головин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч ТВ".


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Теги: Головин Монако Лига 1
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