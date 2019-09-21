Нападающий "Ниццы" Дольберг отказался тренироваться после кражи его часов за 70 тысяч евро

Нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг отказался тренироваться после кражи своих дорогих часов из раздевалки, сообщает A Bola.В начале недели у Дольберга пропали его часы стоимостью 70 тысяч евро — кто-то украл их прямо на базе клуба в раздевалке.Недовольный случившимся, Дольберг после инцидента пропустил тренировку команды, сославшись на плохое самочувствие. Игрок требует вернуть ему его часы. До тех пор он отказывается выходить на поле. Ранее президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер в интервью заявил, что его абсолютно не беспокоит эта ситуация.