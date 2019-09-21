Тренер "Монако" уверен в сохранении места в Лиге 1

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим уверен в сохранении места в Лиге 1, об этом сообщает пресс-служба монегасков.Наставник остался доволен отличной игрой в обороне, позволившей сохранить ворота на замке."Мы сыграли в этом матче достойно, хотя и не смогли забить. "Реймс" сыграл лучше нас в начале встречи. Главное, что мы сохранили свои ворота на замке. Я вынужден ротировать состав. Все футболисты положительно реагируют на это. Мы обязательно останемся в элите французского футбола", — сказал Жардим.