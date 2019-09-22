Мауро Икарди: "Интер" ничего не выигрывает, а "ПСЖ" - клуб-победитель

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди рассказал, почему он решил присоединиться к парижскому клубу.Права на футболиста по-прежнему принадлежат "Интеру", но парижане могут выкупить аргентинца по окончании сезона за 65 млн евро."Если ты уходишь в аренду и клуб может тебя выкупить, то нужно приложить все усилия, чтобы остаться здесь и в будущем. Посмотрим, что будет летом.Я мечтал сыграть с "Интером" в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне нам удалось этого достичь, но мы ничего не выигрывали. Думаю, мне было пора уходить в клуб-победитель, который может бросить вызов и выигрывать трофеи. Пришло время побеждать. В "ПСЖ" много игроков-чемпионов. Это именно то, чего я хотел", - цитирует Икарди Canal Plus.