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Неймара забросали мусором в матче французской Лиги 1

"ПСЖ" в гостях обыграл "Лион" в матче 6-го тура Лиги 1 (1:0). Единственный гол оказался на счету Неймара.
Фото: twitter.com
Однако со стороны фанатов парижан бразилец по-прежнему не получает никакого сочувствия. Из-за летней попытки покинуть клуб и вернуться в "Барселону" он регулярно подвергается давлению. Так, в матче с "Лионом" именно болельщики из Парижа, а не местные любители футбола, бросали на поле посторонние предметы, когда Неймар исполнял угловые.


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Теги: Лига 1 Неймар ПСЖ Лион
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