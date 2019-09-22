Неймара забросали мусором в матче французской Лиги 1

"ПСЖ" в гостях обыграл "Лион" в матче 6-го тура Лиги 1 (1:0). Единственный гол оказался на счету Неймара.

Фото: twitter.com

Однако со стороны фанатов парижан бразилец по-прежнему не получает никакого сочувствия. Из-за летней попытки покинуть клуб и вернуться в "Барселону" он регулярно подвергается давлению. Так, в матче с "Лионом" именно болельщики из Парижа, а не местные любители футбола, бросали на поле посторонние предметы, когда Неймар исполнял угловые.