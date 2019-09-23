Андер Эррера: Неймар может выиграть "Золотой мяч" в этом сезоне

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера прокомментировал победу в матче шестого тура Лиги 1 с "Лионом" (1:0). Победный мяч забил форвард "ПСЖ" Неймар, отличившийся в концовке встречи."Я очень рад играть с Неймаром в одной команде. Я не буду говорить о его трансферной саге. Теперь Неймар с нами, он фантастический игрок, который может выиграть "Золотой мяч" в этом сезоне, следующем или через два года. Мы очень рады. Надеюсь, он сможет играть так весь сезон.Чемпионство? Пока сыграно только шесть матчей. Я только заглядывал в таблицу, там недалеко "Ренн", "Анже", "Марсель". Мы уважаем наши соперников. Будем играть с ними с уважением", — цитирует Эрреру Goal.