Тренер "Лидса" Бьелса и его футболисты получили приз от ФИФА за честную игру

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса получил награду во время церемонии The Best FIFA Football Awards 2019 за честную игру.В апреле "Лидс" под руководством Бьелсы встречался с "Астон Виллой". Во втором тайме матча "Лидс" забил гол, однако в этот момент игрок "Астон Виллы" лежал на газоне с травмой. После этого Бьелса приказал своим игрокам не сопротивляться, чтобы соперник смог забить ответный гол, что в итоге и произошло.Матч закончился вничью, и "Лидс" из-за этого потерял шансы на второе место в таблице, которое гарантирует участие команды в следующем сезоне АПЛ. Через плей-офф белые повыситься в классе тоже не смогли.Сам Бьелса на церемонию ФИФА не приехал, приз забирали его помощники.