» » Головин принёс "Монако" первую победу в сезоне, оформив дубль и сделав голевую передачу (видео)

Головин принёс "Монако" первую победу в сезоне, оформив дубль и сделав голевую передачу (видео)

Аутсайдер Лиги 1 "Монако" впервые в сезоне победил благодаря выдающейся игре Александра Головина.
Фото: AFP
Футболист сборной России открыл счёт в Дерби Лазурного берега на 29-й минуте, поразив ворота "Ниццы" хлёстким ударом в ближний угол.

Однако монегаски по своему обыкновению растеряли преимущество, потому за дело вновь пришлось браться Головину. На 74-й минуте Александр ворвался в чужую штрафную, принял передачу Ислама Слимани и разобрался с вратарём соперника.

А уже на 80-й минуте россиянин закрепил первый успех команды в сезоне, выдав голевую передачу Виссаму Бен-Йеддеру.

Чемпионат Франции

7 тур

"Монако" - "Ницца" - 3:1

Голы: Головин, 29, Бюрнер, 54, Головин, 74, Бен-Йеддер, 80


Монако: Леком, Марипан, Бадьяшиль, Жемерсон, Бакайоко, Головин, Фабрегас, Мартинш, Диаш (Балло-Туре, 46), Огустен (Бен-Йеддер, 61), Слимани

Ницца: Бенитес, Пельмар, Сарр (Лис-Мелу, 78), Нсоки, Аталь, Бюрнер, Тамез, Сиприен, Морис, Уна (Будауи, 64), Дольберг (Кнеп, 64)

Предупреждения: Мартинш, 23, Дольберг, 24, Нсоки, 26, Бакайоко, 65, Пельмар, 86

Благодаря этой победе "Монако" набрал 6 очков и выбрался из зоны вылета, но "Страсбур", "Сент-Этьен" и "Метц" свои матчи 7 тура ещё не сыграли.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Барселона" победила "Вильярреал", Месси был заменён в перерыве
"Ювентус" без Роналду одолел "Брешию"
Головин принёс "Монако" первую победу в сезоне, оформив дубль и сделав голевую передачу (видео) 6
"Манчестер Сити" разгромил "Престон" в матче кубка лиги
Головин оформил дубль в матче с "Ниццей" и сделал голевую передачу! 5
Лунин, Фелиш, де Лигт и Санчо претендуют на звание лучшего молодого футболиста Европы
"Динамо" полетело во Владивосток основным составом. Паршивлюк, Юсупов, Кардозу и Н'Жи остались в Москве из-за травм
УЕФА изменил регламент Лиги наций. Теперь в группах будет по 4 команды
Видео классного гола Головина в ворота "Ниццы" 9
Арена «Зенита» примет финал Лиги чемпионов в 2021-м. Последние годы в футбольном Петербурге огонь 4
Месси вернулся в стартовый состав "Барселоны"
Балотелли дебютирует за "Брешию" в матче против "Ювентуса", Роналду не сыграет из-за травмы
Третий еврокубок под названием Лига конференций Европы стартует в 2021 году 7
Александр Дюков: уверен, финал Лиги чемпионов в Петербурге станет лучшим в истории 1
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Ниццей" 1
Добьет ли Кононова ещё один турнир? Завтра стартует Кубок России 3
Тарасов поможет детскому дому
Финал Лиги чемпионов 2020/2021 пройдёт на арене "Зенита" 30
ЦСКА встретили во Владикавказе осетинскими пирогами
Широков: поражение красно-белых в Уфе? Обычный «Спартак», который наблюдаю с начала сезона 17
Ибрагимович: "Золотая бутса" МЛС? Я MVP из всех MVP
Юрген Клопп: я похож на серийного убийцу, когда кричу, а Пеп всегда выглядит идеально 4
Слуцкий: в клубе огорчились, что я набрал больше подписчиков, чем "Витесс" 3
Конте - о журналистах, которые провоцируют ненависть к нему: я бы пнул их под зад
Источник: Гвардиола возглавит "Ювентус" после окончания контракта с "Манчестером" 1
Сычёв: работа в "Локо"? Я и так достаточно просился, насильно мил не будешь 5
Суд вновь не вынес решение по УДО друга Кокорина и Мамаева 2
"Спартак" отправился в Набережные Челны 11
Сычев - об условиях в Армении: главный плюс это натуральные поля хорошего качества. Я такие даже в России не везде видел 2
Букмекеры оценили шансы Заболотного и Мелкадзе выиграть бомбардирскую гонку РПЛ 2
Все новости