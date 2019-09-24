Головин принёс "Монако" первую победу в сезоне, оформив дубль и сделав голевую передачу (видео)

Аутсайдер Лиги 1 "Монако" впервые в сезоне победил благодаря выдающейся игре Александра Головина.

Фото: AFP

Ох. Тут Головин от души вколотил в ворота «Ниццы». Да еще и с левой ? pic.twitter.com/UF9tKt8P3m — Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019

Бам! У Головина – дубль в ворота «Ниццы». Тащит «Монако» ?



Upd: Еще и голевая ? pic.twitter.com/Fc3V5P46Po — Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019

А вот и голевая Головина. Перехватил, обвел, отдал. Красавец ? pic.twitter.com/5bDZU1AfeX — Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2019

Чемпионат Франции



7 тур



"Монако" - "Ницца" - 3:1



Голы: Головин, 29, Бюрнер, 54, Головин, 74, Бен-Йеддер, 80

Футболист сборной России открыл счёт в Дерби Лазурного берега на 29-й минуте, поразив ворота "Ниццы" хлёстким ударом в ближний угол.Однако монегаски по своему обыкновению растеряли преимущество, потому за дело вновь пришлось браться Головину. На 74-й минуте Александр ворвался в чужую штрафную, принял передачу Ислама Слимани и разобрался с вратарём соперника.А уже на 80-й минуте россиянин закрепил первый успех команды в сезоне, выдав голевую передачу Виссаму Бен-Йеддеру.: Леком, Марипан, Бадьяшиль, Жемерсон, Бакайоко, Головин, Фабрегас, Мартинш, Диаш (Балло-Туре, 46), Огустен (Бен-Йеддер, 61), Слимани: Бенитес, Пельмар, Сарр (Лис-Мелу, 78), Нсоки, Аталь, Бюрнер, Тамез, Сиприен, Морис, Уна (Будауи, 64), Дольберг (Кнеп, 64): Мартинш, 23, Дольберг, 24, Нсоки, 26, Бакайоко, 65, Пельмар, 86Благодаря этой победе "Монако" набрал 6 очков и выбрался из зоны вылета, но "Страсбур", "Сент-Этьен" и "Метц" свои матчи 7 тура ещё не сыграли.