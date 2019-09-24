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Александр Головин: победа над "Ниццей" может стать переломным моментом для "Монако" в этом сезоне

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Франции с "Ниццей".
Фото: официальный сайт ФК "Монако"
Монегаски победили соперника со счетом 3:1 благодаря двум голам и результативной передаче Головина. Для "Монако" эта победа стала первой в текущем сезоне.

"Это была очень важная игра для нас со всех точек зрения. Во-первых, "Монако" и "Ницца" — принципиальные соперники, это дерби. Во-вторых, перед матчем они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. В-третьих, у нас еще не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть.

Конечно, мы серьезно готовились к этому матчу и здорово, что получилось его выиграть. Голы? В первом эпизоде мы нестандартно разыграли угловой, и удалось сильно и точно пробить в ближний верхний угол. Во втором случае мы отлично выбежали в контратаку. В эпизоде с третьим голом накрыли соперника при выходе из обороны, и там мне нужно было своевременно отдать точную передачу, что и получилось.

Очень важная победа, которая может стать переломным моментом в этом сезоне. Сейчас, конечно, отличные, позитивные эмоции. Тяжелая игра, но очень ценные три очка", — сказал Головин корреспонденту Sport24.


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Теги: Головин Лига 1 Ницца Монако
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