"Монако" победил со счетом 3:1, Головин забил два мяча и сделал голевую передачу.
"Знаю, что "Монако" очень серьезно готовился к этому матчу. "Ницца" — принципиальный соперник для них, по сути это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате.
Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче. Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объеме работы, который он выполнил. Именно Александр Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повел партнеров за собой.
Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100%. Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере. Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень.
А для "Монако" эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всем сезоне", — сказал Артемов Sport24.
Агент Головина: Александр показал свою лучшую игру во Франции. Его адаптация завершена на 100%
Спортивный агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, оценил игру футболиста в матче 7-го тура чемпионата Франции с "Ниццей".
Фото: официальный сайт ФК "Монако"
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