Пресс-служба "Монако" назвала Головина "Александром великим"

Пресс-служба "Монако" в отчёте о матче седьмого тура французской Лиги 1 с "Ниццей" (3:1) высоко отозвалась об игре полузащитника монегасков Александра Головина."Отчёт о матче пресс-служба клуба назвала "Александр великий!". "Голо" был везде на поле стадиона "Луи II", который становится для него родным. 17-й номер "Монако" здорово перемещался по всему полю, помогал обороне. Также нужно выделить и игру всей команды, позволившей Головину засиять в этом матче на глазах президента Дмитрия Рыболовлева, который смотрел игру", — говорится в отчёте об игре.