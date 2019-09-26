"ПСЖ" не забил впервые с мая 2018 года

25 сентября "ПСЖ" на своем поле со счетом 0:2 проиграл "Реймсу" в матче 7-го тура чемпионата Франции.Парижский клуб проиграл в чемпионате на своем поле впервые за 16 месяцев. Последнее поражение на "Стад де Пренс" в Лиге 1 для "ПСЖ" датировалось 12 мая 2018 года, когда клуб уступил "Ренну" со счетом 0:2.Кроме того, парижане ушли с поля без забитого мяча в официальном матче впервые с мая 2018 года, когда "ПСЖ" в последнем туре сезона-2017/18 сыграл вничью с "Каном" (0:0).