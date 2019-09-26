Александр Головин — лучший игрок 7-го тура чемпионата Франции

Фото: официальный сайт ФК "Монако"

Россиянин стал главным героем матча с "Ниццей" (3:1), отметившись дублем и голевой передачей. Александр был включен в символическую сборную тура и получил оценку 9, тем самым, став лучшим игроком прошедшей игровой недели по версии L'Equipe.



Полностью символическая сборная 7-го тура Лиги 1 выглядит следующим образом: Стив Манданда ("Марсель"), Фабиу ("Нант"), Николя Паллуа ("Нант"), Аксель Дисаси ("Реймс"), Арно Суке ("Монпелье"), Александр Головин ("Монако"), Маршалл Мунетси ("Реймс"), Амзала Камара ("Реймс"), Ясин Адли ("Бордо"), Йоанн Курт ("Брест"), Виктор Осимен ("Лилль").