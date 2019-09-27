Статистический портал Whoscored признал полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим футболистом в топ-5 европейских лиг.
В матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы" россиянин провел на поле 90 минут, отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Кроме того, на счету футболиста пять отборов и два ключевых паса. Рейтинг Головина по Whoscored составил 9,99.
Sport24.ru
Александр Головин - лучший игрок недели в топ-5 лиг по версии Whoscored
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