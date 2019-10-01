"Ницца" расторгла контракт с Диаби, который сознался в краже дорогих часов у Дольберга

"Ницца" расторгла контракт с полузащитником Ламином Диаби, сообщает официальный сайт клуба.Ранее 18-летний игрок признался, что украл часы у своего одноклубника Каспера Дольберга после тренировки 16 сентября. После того, как датчанин обнаружил пропажу аксессуара стоимостью 70 тысяч евро из раздевалки, он сообщил в полицию.На прошлой неделе Диаби признался в содеянном и попросил у Дольберга извинения, возместив ему стоимость часов в полном размере. Ожидается, что полиция снимет все обвинение против француза."Кроме всех спортивных и финансовых соображений, "Ницца" не может и не будет принимать такое поведение, которое предает доверие, объединяющее всех сотрудников клуба и всех членов красно-черной семьи", — говорится в заявлении "Ниццы".