Александр Головин сравнил РПЛ и чемпионат Франции: здесь все гораздо умнее

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своем втором сезоне во французской команде."Второй сезон в "Монако" гораздо лучше, чем первый. Ощущаю себя тоже лучше. Привык к команде. Думаю, этот сезон будет гораздо результативнее, а мы будем лучше выступать.Я долго думал о переходе в "Монако". Сначала я думал пойти в Англию играть. Но потом я понял, что это будет сложно сделать, ведь я русский, не знаю языка. Я подумал, что мне нужно перейти в "Монако". Я видел, как здесь воспитывают молодых футболистов — того же Килиана Мбаппе и разных других игроков. Я думал, что это для меня хороший вариант.У меня хорошие отношения с Сеском Фабрегасом. Очень хороший парень, он мне много помогал, общался со мной. Еще Беньямин Хенрикс и новый парень Энрике. Тоже плохо знает французский, даже я знаю больше, чем он.Если сравнивать с Россией — здесь все гораздо сильнее и быстрее, гораздо умнее. Но это вызов для меня, чтобы расти в этом чемпионате и пытаться стать лучшим", - цитирует Головина клубная пресс-служба.