Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре

По итогам прошлого месяца лучшим был признан форвард монегасков Ислам Слимани, который забил четыре мяча в четырех играх сентября.
Головин, отметившийся двумя голами и одним ассистом в пяти встречах, занял второе место.
Третий — нападающий Виссам Бен-Йеддер (4 гола в 4 матчах).
With 56,4% of your votes on the AS Moncao mobile app, @slimaniislam has been named #MVP for September?.— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 4, 2019
? @slimaniislam
? Aleksandr Golovin
? @WissBenYedder pic.twitter.com/YDbUKAXPht
Sport24.ru