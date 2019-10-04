Александр Головин занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Монако" в сентябре

With 56,4% of your votes on the AS Moncao mobile app, @slimaniislam has been named #MVP for September?.



? @slimaniislam

? Aleksandr Golovin

? @WissBenYedder pic.twitter.com/YDbUKAXPht — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 4, 2019

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста команды в сентябре.По итогам прошлого месяца лучшим был признан форвард монегасков Ислам Слимани, который забил четыре мяча в четырех играх сентября.Головин, отметившийся двумя голами и одним ассистом в пяти встречах, занял второе место.Третий — нападающий Виссам Бен-Йеддер (4 гола в 4 матчах).