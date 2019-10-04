Бывший игрок "Милана" и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в "Монако".
"Считаю, что у него прекрасное будущее. Сейчас он играет в лиге, на которой все сфокусированы, все следят за французским чемпионатом. Возможно, это не лучшая лига в Европе, но она одна из трёх-четырёх сильнейших. Если всё сложится, у него будет не самый простой путь, но появятся возможности перейти в лигу сильнее французской", - цитируют Хельвега "Известия".
Томас Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»