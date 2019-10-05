"Монако" побил антирекорд 1975 года

"Монако" установил антирекорд, побив достижение 44-летней давности.Команда из княжества, за которую выступает российский хавбек Александр Головин, удалившийся на 81-й минуте субботней игры, пропустила трижды от чемпиона 2012 года "Монпелье".У "Монако", таким образом, уже 19 пропущенных голов в девяти матчах Лиги 1. Это худший результат монегасков с 1975 года.Ни одна команда в чемпионате Франции не пропустила столь большого количества голов.