В Париже в результате столкновений двух кварталов погиб 15-летний футболист

В Париже был зарезан 15-летний футболист "Ред Стар" Кьюи Йикилмаз, сообщается в твиттере клуба."Ред Стар" с ужасом сообщает о смерти 15-летнего Кьюи Йикилмаза — молодого парня, который, только вступив в ряды нашего клуба, скончался в результате нападения. "Ред Стар" глубоко опечален его кончиной. Клуб выражает глубокие соболезнования семье Кьюи, друзьям и близким", — говорится в сообщении "Ред Стар" в твиттере.Как сообщает RMC Sport, юный футболист был зарезан в пятницу, 4 октября, в результате столкновений двух кварталов из коммуны Ле Лила, которая расположена в восточных окрестностях Парижа. Йикилмаз лишь недавно прошёл просмотр в "Ред Стар" и должен был присоединиться к клубу в ближайшее время.