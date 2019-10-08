Спортивный директор "Лилля": Моуринью мне как брат. Если позовет, я откликнусь

Спортивный директор "Лилля" Луиш Кампуш, работавший вместе с Жозе Моуринью в "Реале", заявил, что готов был бы покинуть французский клуб, если бы появилась новая возможность сотрудничать с португальским специалистом."Моуринью мне как брат. Я знаю его очень хорошо, он отличный человек и лучший тренер в мире. Конечно, если бы он позвал меня, я бы откликнулся.На мой взгляд, футболу нужен такой человек, как Моуринью. Футболу нужен специалист с такой энергией и сильным характером. Я уверен, что Жозе проявит себя наилучшим образом в следующем клубе", - цитирует Кампуша Sky Sports.