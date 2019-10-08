Кандела: "Монако" — прекрасное место для Головина

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Венсан Кандела считает, что "Монако" может стать прекрасным местом для реализации потенциала полузащитника сборной России Александра Головина.

Фото: ФК "Монако"