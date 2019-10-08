"Если Головин ощущает себя комфортно в "Монако" и чувствует в себе силы, то этот клуб станет прекрасным местом для него, чтобы реализовать весь свой потенциал", — цитируют Кандела "Известия".
Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро, что стало рекордом для российских футболистов. Всего за "Монако" Головин провел 43 матча, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт 23-летнего полузащитника с монегасками рассчитан до лета 2023 года.
"Монако" по итогам 9 туров Лиги 1 занимает 16-е место в таблице, набрав 9 очков.
Кандела: "Монако" — прекрасное место для Головина
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Венсан Кандела считает, что "Монако" может стать прекрасным местом для реализации потенциала полузащитника сборной России Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
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