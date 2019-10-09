Неймар: буду защищать "ПСЖ" зубами и когтями

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, что счастлив находиться в составе парижского клуба."Я доволен сборной и клубом тоже. Все знают, что произошло во время летнего трансферного окна, и о моем желании уйти. Но это уже объяснено. Сейчас я чувствую себя счастливым. Я рад своей форме. И буду защищать свой клуб зубами и когтями, выкладываться на 100 процентов, чтобы мы преуспевали и вершили великие дела", — цитирует Неймара RMC Sport.Минувшим летом Неймар открыто заявлял о своем стремлении вернуться в "Барселону", из-за чего у него возник конфликт с клубом и болельщиками, которые были недовольны таким поведением футболиста. В результате переход не состоялся, и нападающий пошел на примирение с "ПСЖ".В этом сезоне Неймар провел за парижан пять матчей в Лиге 1 и забил четыре гола. Контракт бразильца с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года.