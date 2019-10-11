Навас - один из самых высокооплачиваемых игроков "ПСЖ"

Стало известно, сколько голкипер Кейлор Навас получает в "Пари Сен-Жермен".По информации французского издания L'Equipe, зарплата коста-риканского футболиста составляет € 1 млн в месяц до вычета налогов. Годовой оклад вратаря послы вычета налогов — более € 7 млн.Навас является одним из самых высокооплачиваемых игроков "ПСЖ". Только Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Тьяго Сильва и Анхель Ди Мария получают больше.Напомним, Кейлор перешёл в "ПСЖ" 2 сентября 2019 года. Контракт голкипера с парижским клубом рассчитан на четыре года.