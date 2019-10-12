Мбаппе: готов умереть на поле за Дешама

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о главном тренере сборной Дидье Дешаме."То, что Дешам вызвал меня в сборную, когда я не играл, значит многое. Вы даже не представляете, что это значит для игрока. Это сигнал, очень важный сигнал. Это знак доверия, который стоит всех денег в мире.Знаю, что тренер доверяет мне и верит в меня. Как только он это сделал, я почувствовал, что теперь могу умереть за него на поле. Если бы он сказал мне играть в воротах, я бы это сделал", — сказал Мбаппе в интервью TF1.