"ПСЖ" намерен продлить контракт с Неймаром

"ПСЖ" хочет продлить договор с нападающим команды Неймаром, сообщает Gazzetta dello Sport.Спортивный директор парижан Леонардо уже переговорил с футболистом по этому вопросу. Цель "ПСЖ" — продлить договор с бразильцем еще на 2 года. Нынешнее соглашение Неймара рассчитано до 2022 года, а новое может быть заключено до 2024-го.27-летний форвард был очень близок к уходу из "ПСЖ" прошлым летом, однако в итоге остался в клубе.