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Алвес: в Париже полно расистов

Бразильский защитник Дани Алвес рассказал, что ему не нравилось в "ПСЖ".

— Это очень интересный культурный шок, — цитирует A Bola Алвеса. — Поездка на неделю в Париж запомнится на всю жизнь. И это будет утомительная поездка. Чем-то Париж напоминает мне Сан-Паулу, но в Париже полно расистов. Мне они ничего не делали, но я слышал, что они говорили моим друзьям. В Севилье и Барселоне такого нет. Люди там больше похожи на бразильцев. Они энергичны, они больше бунтари, но я предпочитаю таких людей.

"СЭ"


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Теги: Алвес ПСЖ Лига 1
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