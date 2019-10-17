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Тухель: Кавани очень важен для меня, рассчитываю на него на все 100%

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о ситуации с контрактом нападающего Эдинсона Кавани. Действующее соглашение уругвайца с парижанами истекает летом 2020 года и, скорее всего, он станет свободным агентом.

"Продление контракта с Кавани? Говорить об этом пока рано, хотя я уверен, что он ведет переговоры с клубом. Я не знаю точно, что он думает об этом, но я рассчитываю на него на все 100% до конца сезона. Кавани — рекордсмен "ПСЖ" и он очень важен для меня. Он входит в совет из пяти игроков, с которыми я регулярно общаюсь, чтобы узнать их мнение", — цитирует Тухеля L`Equipe.

Ранее стало известно, что Кавани может вернуться в Италию. 32-летний форвард намерен провести переговоры с несколькими клубами, в число которых входит "Ювентус".

В составе парижан Кавани провел 283 матча, забил 195 голов, сделал 40 результативных передач и стал пятикратным чемпионом Франции.

Sport24


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Теги: Тухель Кавани ПСЖ Лига 1
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