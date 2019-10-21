Жардим — о победе над "Ренном" без Головина: это очень хорошая новость для "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подвел итоги гостевого матча 10-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:2). Монегаски добыли победу без российского полузащитника Александра Головина, который пропускал матч из-за дисквалификации."Эта победа очень важна, потому что после поражения от "Монпелье" мы должны были показать иную игру. Этот успех позволяет нам обрести больше уверенности и улучшить свою позицию в таблице.Наши футболисты показали, что у них есть игровой запас. Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться результата. Это очень хорошая новость для нас.Если не брать в расчет предыдущий сезон, то "Монако" — команда, которая больше всех забивает в Лиге 1. Это наша философия. Теперь нам нужно улучшаться во всех аспектах оборонительной игры", — цитирует Жардима пресс-служба "Монако"."Монако" набрал 12 очков и поднялся на 14-ю позицию в Лиге 1. У "Ренна" осталось 12 очков и 12-е место.