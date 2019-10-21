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Неймар: надеюсь, со временем любовь болельщиков "ПСЖ" вернётся

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался о напряжённых отношениях с болельщиками французского клуба.

"Я счастлив прямо сейчас. Я игрок "Пари Сен-Жермен", профессионал. Хочу приложить все усилия, чтобы помочь клубу достичь успехов во всех турнирах. Надеюсь, со временем любовь болельщиков вернётся. Их реакция нормальная. Понимаю, что они чувствуют. Но прошу понять и меня тоже. Я хотел найти своё счастье в Испании, но всё же остался в "ПСЖ". Отношения с болельщиками — как отношения женщины и мужчины: случаются ссоры, но любовь всегда побеждает", — приводит слова Неймара L'Equipe.

Напомним, в летнее трансферное окно Неймар хотел покинуть "ПСЖ" и вернуться в бывший клуб — "Барселону", однако клубы не смогли договориться о трансфере форварда.

"Чемпионат"


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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