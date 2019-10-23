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Неймар пропустил ровно половину матчей "ПСЖ" с момента перехода за € 222 млн

Нападающий "ПСЖ" Неймар из-за травмы пропустил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге".

Таким образом, Неймар пропустил ровно половину матчей "ПСЖ" с момента перехода в парижский клуб в августе 2017 года. Из 126 матчей бразильский форвард сыграл в 63 и столько же пропустил. Подавляющее большинство из этих матчей 27-летний Неймар пропускал из-за травм.

"ПСЖ" приобрел Неймара у "Барселоны" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. В 63 матчах бразилец забил 55 мячей.

Sport24


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Теги: Неймар ПСЖ Лига чемпионов Лига 1
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